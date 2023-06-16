Энергоснабжение части Назрани восстановлено

16 июня 2023, 14:03

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Власти отчитались о восстановлении электроснабжения и водоснабжения, отключенных в части Назрани в связи с непогодой.

Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Назрани остались без света и воды. Аварии на электросетях и насосных станциях произошли в связи с ливнями и сильным ветром, заявили чиновники.

Специалисты ликвидировали аварии на электросетях и насосных станциях в Назрани. "Подача электричества и питьевой воды в центральной части города возобновлена", - цитирует представителя городской администрации "Интерфакс".

В мэрии уточнили, что водоснабжение многоквартирных домов по ул. Московская специалисты восстановят во второй половине дня.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Назрани идет дождь, температура воздуха составляет +22 градуса, скорость ветра - 2 метра в секунду. В ночь на 17 июня дождь усилится, температура воздуха понизится до +18 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.