16 июня 2023, 14:03
Энергоснабжение части Назрани восстановлено
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Власти отчитались о восстановлении электроснабжения и водоснабжения, отключенных в части Назрани в связи с непогодой.
Как писал "Кавказский узел", сегодня жители Назрани остались без света и воды. Аварии на электросетях и насосных станциях произошли в связи с ливнями и сильным ветром, заявили чиновники.
Специалисты ликвидировали аварии на электросетях и насосных станциях в Назрани. "Подача электричества и питьевой воды в центральной части города возобновлена", - цитирует представителя городской администрации "Интерфакс".
В мэрии уточнили, что водоснабжение многоквартирных домов по ул. Московская специалисты восстановят во второй половине дня.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Назрани идет дождь, температура воздуха составляет +22 градуса, скорость ветра - 2 метра в секунду. В ночь на 17 июня дождь усилится, температура воздуха понизится до +18 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
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Автор: "Кавказский узел"