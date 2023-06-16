Жители Назрани остались без света и воды в связи с непогодой

16 июня 2023, 12:24

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Аварии на электросетях и насосных станциях произошли в связи с ливнями и сильным ветром в Ингушетии.

Без света и воды остались жители части Назрани, сообщили сегодня в городской администрации.

"В настоящее время частично отключено электроснабжение в Назрани в связи с авариями, произошедшими накануне. Также произошло отключение насосов на территории рынка. В связи с этим прекращена подача вводы в центральную часть города", - цитирует представителя мэрии города "Интерфакс".

По его словам, чтобы возобновить водоснабжение многоквартирных домов по улице Московская устанавливается оборудование на скважине.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня жители Сунжи остались без света. Власти решили временно прекратить электроснабжение в связи с утечкой газа на газозаправочной станции.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Назрани идет дождь, температура воздуха составляет +22 градуса, скорость ветра - 2 метра в секунду. В ночь на 17 июня дождь усилится, температура воздуха понизится до +18 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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