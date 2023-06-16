Электроснабжение ограничено в Сунже после утечки газа на заправке

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В связи с утечкой газа на газозаправочной станции и угрозой взрыва власти решили частично отключить электроснабжение в Сунже.

Утечка газа произошла на газозаправочной станции на улице Хашагульгова, территория оцеплена, сообщили сегодня в администрации Сунжи.

"В целях безопасности угрозы взрыва ограничено электроснабжение в части города. В зоне отключения водонасосная станция Харланова, которая питается от электричества", - цитирует представителя мэрии "Интерфакс".

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