Комментарии о мобилизации в соцсети привели астраханца к штрафу

01 июня 2023, 07:19

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Астрахани Виктора Ломакина, признав, что его комментарии в соцсети, в которых в частности речь шла о мобилизации, дискредитировали российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 апреля стало известно, что силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Астрахани Виктора Ломакина.

По версии следствия, в сентябре и октябре 2022 года Виктор Ломакин опубликовал в соцсети Facebook* комментарии, касающиеся проведения мобилизации, в них также шла речь о Крыме, и про эмиграцию россиян. Силовики сочли, что комментарии содержали сведения, дискредитирующие российских военных. Суд оштрафовал Ломакина на 30 тысяч рублей, передали 31 мая "Кавказ. Реалии"*.

Астраханец попытался оспорить решение суда, однако областной суд отказал ему в удовлетворении обжалования, отметило издание.

В карточке на сайте Трусовского районного суда указано, что Ломакин оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Виктора Ломакина или его представителей не поступало.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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