Житель Камышина убит в военной операции

26 мая 2023, 12:42

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В военной операции на Украине погиб житель Камышина Андрей Буцких, сообщила мэрия. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 361 жителя Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 25 мая была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 360 жителей Волгоградской области.

В военной операции на Украине погиб житель Камышина, рядовой Андрей Буцких, сообщила сегодня городская администрация в своем телеграм-канале.

Военнослужащему было 36 лет, он погиб 15 мая, информирует сегодня волгоградское ИА "Городские вести".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 361 жителя Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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