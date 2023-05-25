25 мая 2023, 14:53

Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине

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Младшие сержанты Алексей Гудков, Владислав Карев, ефрейтор Артемий Смоляков, рядовые Андрей Мельников, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Акилов и Эдуард Аветисян погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 360 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Денис Хонин стал 353-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Младшие сержанты Алексей Гудков, Владислав Карев, ефрейтор Артемий Смоляков, рядовые Андрей Мельников, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Акилов, Эдуард Аветисян погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщил сегодня музей-панорама "Сталинградская битва" .

Волгоградцу Артемию Смолякову было 25 лет. После школы поступил в Волгоградский медико-экологический техникум. Ушел служить срочную службу в армии. После армии окончил техникум. В 2018 году подписал контракт с Вооруженными силами России. Служил в Новороссийске, сообщило сегодня издание V1.

Эдуарду Аветясяну было 20 лет, он был мобилизован. После срочной службы в армии работал вахтовым методом в Москве. Похоронен в хуторе Писаревка Фроловского района, сообщило 23 ноября 2022 года агентство "Высота 102".

Волгоградцу Дмитрию Акилову было 33 года. До того как отправиться на военную операцию, он служил в полиции. Он погиб 1 марта, у него остались двое детей, сообщил "Блокнот Волгоград" 7 марта. 

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 360 жителей Волгоградской области. Всего власти и силовики на 14.40 мск 25 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1985 жителей юга России, в том числе 1087 жителей СКФО и 898 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине", "Четыре жителя Астраханской области убиты на Украине", "Разведчик из Котово погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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