Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине

25 мая 2023, 14:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Младшие сержанты Алексей Гудков, Владислав Карев, ефрейтор Артемий Смоляков, рядовые Андрей Мельников, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Акилов и Эдуард Аветисян погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 360 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Денис Хонин стал 353-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Младшие сержанты Алексей Гудков, Владислав Карев, ефрейтор Артемий Смоляков, рядовые Андрей Мельников, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Акилов, Эдуард Аветисян погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщил сегодня музей-панорама "Сталинградская битва" .

Волгоградцу Артемию Смолякову было 25 лет. После школы поступил в Волгоградский медико-экологический техникум. Ушел служить срочную службу в армии. После армии окончил техникум. В 2018 году подписал контракт с Вооруженными силами России. Служил в Новороссийске, сообщило сегодня издание V1.

Эдуарду Аветясяну было 20 лет, он был мобилизован. После срочной службы в армии работал вахтовым методом в Москве. Похоронен в хуторе Писаревка Фроловского района, сообщило 23 ноября 2022 года агентство "Высота 102".

Волгоградцу Дмитрию Акилову было 33 года. До того как отправиться на военную операцию, он служил в полиции. Он погиб 1 марта, у него остались двое детей, сообщил "Блокнот Волгоград" 7 марта.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 360 жителей Волгоградской области. Всего власти и силовики на 14.40 мск 25 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1985 жителей юга России, в том числе 1087 жителей СКФО и 898 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.