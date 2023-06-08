Двое жителей Адыгеи столкнулись с подозрениями в дискредитации армии

08 июня 2023, 02:59

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Административное дело Яны Танцуры поступило в Майкопский районный суд. На жителя Тахтамукайского района Адыгеи Сергея Нестеркова составлен протокол по этой же статье.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей. Но основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, сообщили адвокаты.

Административное дело против Яны Танцуры о дискредитации российских военнослужащих поступило в Майкопский районный суд Адыгеи. Дата рассмотрения еще не назначена, сообщили "Кавказ.Реалии"*.

Кроме того, протокол за дискредитацию армии составлен на жителя Тахтамукайского района Адыгеи Сергея Нестеркова, обратило внимание издание. Подробности в карточке дел на сайте судов не приводятся.

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