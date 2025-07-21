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18:54, 21 июля 2025

Замначальника подразделения Росгвардии арестован в Адыгее по делу о взятке

Росгвардия. Фото: https://rosguard.gov.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Майкопе расследуется дело о крупной взятке, которую получил замглавы одного из подразделений регионального управления Росгвардии по Адыгее.

Заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы республиканского управления Росгвардии был задержан в Майкопе 16 июля при получении денег. 

Согласно версии следствия, обвиняемый планировал помочь своему подчиненному в продвижении по службе и обеспечить покровительство одному из образовательных учреждений, где ведется подготовка сотрудников частных охранных предприятий. За эти услуги он получил 1,1 млн рублей, говорится в сегодняшней публикации регионального Следкома. 

В задержании участвовали сотрудники службы собственной безопасности Росгвардии, на момент получения денег 16 июля он занимал руководящий пост в ведомстве, но теперь следствие уже называет его “бывшим” заместителем начальника. 

Задержанный взят под стражу, обвинение ему предъявлено по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России предусматривает от восьми до пятнадцати лет заключения).

"Кавказский узел" также писал, что в марте суд в Краснодаре принял к рассмотрению дело бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки. 

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Автор: "Кавказский узел"

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