Замначальника подразделения Росгвардии арестован в Адыгее по делу о взятке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Майкопе расследуется дело о крупной взятке, которую получил замглавы одного из подразделений регионального управления Росгвардии по Адыгее.

Заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы республиканского управления Росгвардии был задержан в Майкопе 16 июля при получении денег.

Согласно версии следствия, обвиняемый планировал помочь своему подчиненному в продвижении по службе и обеспечить покровительство одному из образовательных учреждений, где ведется подготовка сотрудников частных охранных предприятий. За эти услуги он получил 1,1 млн рублей, говорится в сегодняшней публикации регионального Следкома.

В задержании участвовали сотрудники службы собственной безопасности Росгвардии, на момент получения денег 16 июля он занимал руководящий пост в ведомстве, но теперь следствие уже называет его “бывшим” заместителем начальника.

Задержанный взят под стражу, обвинение ему предъявлено по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России предусматривает от восьми до пятнадцати лет заключения).

"Кавказский узел" также писал, что в марте суд в Краснодаре принял к рассмотрению дело бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.