Житель Ставрополья получил девять лет за финансирование терроризма

22 мая 2023, 21:59

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ставрополья Юсупа Исмаилова к девяти годам лишения свободы за сбор денег на финансирование террористической деятельности.

"Кавказский узел" писал, что управление ФСБ по Ставропольскому краю 22 июня 2021 года отчиталось о задержании восьми предполагаемых членов запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*. 22 июля 2021 года стало известно, что по подозрению в причастности к попытке теракта на территории отдела полиции в Кисловодске задержаны еще семь жителей Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставрополья, которых следствие считает участниками запрещенного на территории России экстремистского религиозного объединения, среди них был и Юсуп Исмаилов.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Ставрополья Юсупу Исмаилову, обвиняемому в содействии террористической деятельности, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Ставропольскому краю. "Установлено, что фигурант, являясь участником ячейки международной религиозной экстремистской организации запрещенной на территории РФ "Ат-Такфир валь-Хиджра"* собирал деньги с целью финансирования террористической деятельности", - говорится в сообщении.

По версии следствия и суда, Исмаилов также разделял идеи организации "Исламское государство"**, говорится в сообщении. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока - в колонии строгого режима и с ограничением свободы на шесть месяцев. Также Исмаилову запрещено на два года заниматься администрированием сайтов.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело в отношении Исмаилова поступило в Южный окружной военный суд 5 апреля. состоялись три судебных заседания, последнее из них было назначено на сегодня.

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (Обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам. Они считают вероотступником любого, кто не совершает пятикратную молитву, даже если такой человек называет себя мусульманином, а также настаивают на недопустимости работы в структуре российских правоохранительных органов, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

С тех пор как в 2010 году группировка "Ат-Такфир валь-Хиджра"* была признана экстремистской и запрещена в России, в разных регионах страны неоднократно проводились задержания ее участников, указала ранее корреспонденту "Кавказского узла" британская журналистка, создатель проекта "Чеченцы в Сирии", аналитик Джоанна Паращук.

"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"**.

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** организация признана террористической и запрещена в России судом.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.