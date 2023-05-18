Армения обвинила Азербайджан в минометных обстрелах

18 мая 2023, 18:01

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Азербайджанские военные обстреляли из минометов позиции около села Норабак Гегаркуникской области, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая Минобороны Армении заявило, что военнослужащий и фельдшер ранены около Сотка в результате обстрела со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле. Сегодня фельдшер был выписан из больницы.

Сегодня около 17.20 (16.20 мск) азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня, обстреляв из миномета позиции около села Норабак Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении. "С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 18:00 (17 мск) ситуация на передовой сравнительно стабильная", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 18.00 мск, не прокомментировало на своем сайте заявление армянской стороны.

Напомним, 11 мая Азербайджан заявил об обострении ситуации на границе и гибели азербайджанского военного. Эскалация произошла в направлении поселка Сотк (азербайджанское название – Зод). 13 мая армянское оборонное ведомство сообщило, что общее число военных, получивших ранения в результате эскалации, достигло четырех.

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