Врачи отчитались о состоянии раненых армянских солдат

18 мая 2023, 13:47

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Состояние двух армянских военнослужащих, получивших ранения 11 и 12 мая на границе с Азербайджаном, остается тяжелым. Из больницы выписан фельдшер, раненый ранее около поселка Сотк, сообщили врачи.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 мая Азербайджан заявил об обострении ситуации на границе, в тот же день Минобороны страны заявило о гибели азербайджанского военного. Эскалация происходит в направлении поселка Сотк (азербайджанское название – Зод). 12 мая армянское оборонное ведомство заявило, что ранения получили два солдата, на 14 мая общее число раненных 12 мая армянских военных достигло четырех. 17 мая стало известно, что в результате обстрела со стороны Азербайджана ранение получил фельдшер, который перевозил армянского военного на скорой помощи.

По словам врачей, состояние двух военнослужащих, получивших ранения 11 и 12 мая в результате обстрела азербайджанских военных, продолжает оставаться тяжелым. Но их жизни ничего не угрожает, рассказал в ходе брифинга начальник военно-медицинского управления вооруженных сил Армении Гегам Пашикян.

"Состояние пяти раненых в этот период военнослужащих удовлетворительное. Еще один раненый выписан из больницы и получает амбулаторное лечение", – отметил Пашикян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Фельдшер, получивший 17 мая ранение при перевозке раненного солдата с армянских позиций в госпиталь, сегодня выписан из больницы, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

"Его жизни ничего не угрожает, он продолжает получать лечение в амбулаторных условиях", – сказал Торосян корреспонденту "Кавказского узла".

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