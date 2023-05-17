17 мая 2023, 16:57

Армянские солдат и фельдшер ранены у границы с Азербайджаном

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Армянский военнослужащий ранен в районе Сотка в результате обстрела со стороны Азербайджана. Ранение получил и фельдшер, который перевозил военного на скорой помощи, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая Азербайджан заявил об обострении ситуации на границе, в тот же день Минобороны страны заявило о гибели азербайджанского военного. Эскалация происходит в направлении поселка Сотк (азербайджанское название – Зод). 13 мая армянское оборонное ведомство распространило информацию, что общее число военных, получивших ранения в результате эскалации, достигло четырех.

Сегодня в 16:15 (15.15 мск) азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции, расположенные в направлении Сотка. В результате обстрела ранение получил военнослужащий вооруженных сил Армении, сообщило Минобороны Армении.

"Затем азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по машине скорой помощи, в которой вывозили раненого военнослужащего, в результате чего ранение получил также фельдшер", - сообщило ведомство. 

На сайте и в соцсетях Минобороны Азербайджана на 16.40 мск не содержится комментариев к этому заявлению Минобороны Армении.

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Примечание:

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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