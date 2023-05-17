Близкие тренера Тимура Арсланбекова потребовали прекратить его уголовное дело

17 мая 2023, 12:37

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Сторонники тренера по ушу-саньда из Буйнакска Тимура Арсланбекова, избитого силовиками, подали заявку на проведение митинга с требованием прекратить уголовное дело против него.

Как писал "Кавказский узел", Тимур Арсланбеков летом прошлого года был задержан и завил, что подвергся избиениям со стороны силовиков. Судмедэксперт из Буйнакска Гаджи Магомедов приехал 28 июля в отдел силовой структуры для проведения судебно-медицинского освидетельствования задержанного. В присутствии следователя он осмотрел Арсланбекова, зафиксировал все имевшиеся на его теле повреждения. После этого судмедэксперт заявил о давлении силовиков на него.

Сторонники тренера решили организовать митинг против незаконной попытки привлечь Арсланбекова к уголовной ответственности, они требуют прекратить произвол со стороны начальника отдела силовой структуры. Уведомление в мэрию Буйнакска подал брат тренера Арслан Арсланбеков. Скриншот уведомления опубликовал "Черновик".

Арслан Арсланбеков уточнил, что инцидент с его братом произошел 25 июля 2022 года. У Тимура должна была состоятся встреча на улице с начальником местного ГИБДД. Во время разговора из автомобиля сотрудника ГИБДД вышел начальник отдела одной из силовых структур и в грубой форме вмешался в разговор. Силовик потребовал от Тимура Арсланбекова проследовать вместе с ним в отделение. Уже там Тимур был избит и помещен в комнату для административно задержанных, рассказал его брат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в отношении Тимура Арсланбекова было возбуждено дело по части 1 ст. 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

"Мы предоставили видео, что происходило в [отделении силовой структуры], но [силовики] все отрицают. О его избиении жалобы не расследуется, хотя побои зафиксированы. Никто не реагирует на обращения. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о данной ситуации. Все могут подтвердить, что Тимур неконфликтный человек, его спровоцировал начальник [отделении силовой структуры]", - рассказал Арслан Арсланбеков.

Он добавил, что в митинге собираются принять участие ученики, знакомые, родственники Тимура. Ответ на уведомлении о проведении митинга по состоянию на 9:00 мск 17 мая еще не получен.

Один из адвокатов Тимура Арсланбекова подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что уголовное дело возбуждено по части 1 ст. 318 УК РФ, и подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По словам адвоката, избиение тренера силовиками фактически не расследуется, следствие не усматривает в действиях начальника отделения силовой структуры состава преступления, несмотря на то, что побои были зафиксированы.

"Пишем жалобы, будем подавать в суд. Тимур не совершал правонарушения, его права были нарушены тем, что он незаконно был доставлен в отдел [силовой структуры], незаконно его поместили в камеру для административно задержанных. Имеется обоснованное ходатайство о прекращении уголовного дела, но нам отказывают. В настоящее время уголовное дело, как нам сообщили, передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - рассказал адвокат.

Судмедэксперт Гаджи Магомедов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что давление со стороны силовиков на него прекратилось и он продолжает работу.

12 мая "Черновик" опубликовал в своем Telegram-канале видео с камер наблюдения отделения, куда доставляли Тимура Арсланбекова. "Казалось бы, истину установить легко: возьми да посмотри запись с камер видеонаблюдения и установи, кто прав, а кто виноват. Получить видео, как оказалось, было непросто. Сторона Арсланбекова получила доступ к видео относительно недавно", - говорится в сообщении к ролику.

На имя президента России с просьбой вмешаться в судьбу тренера спортшколы "Пять сторон света" Тимура Арсланбекова обратились участники спецоперации из Буйнакска. Видео 7 мая опубликовано таже в Telegram-канале "Черновика". Упоминается, что в числе обратившихся три брата Арсланбекова, выполняющих задачи в зоне СВО.

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