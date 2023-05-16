С 8 по 14 мая в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли 2 человека

16 мая 2023, 01:45

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За неделю с 8 по 14 мая 2023 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибло 2 человека. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

МВД Дагестана сообщило, что 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска при попытке задержания оказали вооруженное сопротивление и были убиты в перестрелке. При них найдены две гранаты, пистолет с тремя патронами и два ножа. По версии силовиков, с этим оружием молодые люди планировали нападать на силовиков.

Где и когда произошла перестрелка, полиция не сообщила, но пояснила, что вчера, 11 мая, эти два человека около села Цыйша Кулинского района напали на водителя частного такси, чтобы завладеть его автомобилем. Сотрудники УФСБ и МВД пришли к выводу, что нападавшими были «ранее покинувшие место постоянного проживания сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе».

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв».

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* организация признана террористической и запрещена в России судом