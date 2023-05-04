Суд Швейцарии отклонил иск против чеченского активиста Лачина Мамишова

04 мая 2023, 13:41

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Верховный суд Швейцарии отклонил иск о разжигании ненависти в отношении евроичкерийца Лачина Мамишова, который разместил в интернете видео взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года и сопроводил его ироничной подписью.

8 октября 2022 года движение по Крымском мосту было полностью закрыто в связи с подрывом автомобиля. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в результате взрыва загорелись семь цистерн железнодорожного состава, а два автомобильных пролета моста частично обрушились. 9 октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины. Сам взрыв он объявил терактом. 12 октября выходцы с Кавказа были названы участниками подготовки взрыва на Крымском мосту. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось.

По словам Лачина Мамишова, жалобу на него подали активисты, лояльно настроенные по отношению к властям России. Причиной их обращения в прокуратуру и суд послужила публикация им видеоролика, на кадрах которого был показан взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года. Мамишов сопроводил видео ироничной подписью, в которой, в частности, предположил, что такие взрывы могут произойти, в том числе и в Москве.

"Изначально заявление рассмотрела прокуратура, которая не нашла в моем видео признаков разжигания межнациональной и межрелигиозной розни. Там же отметили, что подобные аналитические размышления не нарушают закон, так как не содержат призывов", – привели сегодня "Кавказ. Реалии"* слова Мамишова.

После прокуратуры иск был подан в Верховный суд Швейцарии. Суд также не увидел состава преступления. Из-за поступивших Мамишову угроз он сейчас находится под защитой правоохранительных органов страны, пишет издание.

Лачин Мамишов 17 августа был назначен представителем Ичкерии*** в Швейцарии, он является азербайджанским режиссером-документалистом, проживает в Швейцарии, передал 20 августа 2022 года Turan.az.

"Кавказский узел" также писал, что Лачин Мамишев ранее неоднократно принимал участие в различных акциях, организованных представителями чеченской диаспоры в странах Европы. Так, 4 января уроженцы Чечни приняли участие в акциях в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые прошли в городах Европы. Мамишев тогда выступил организатором такой акции в швейцарском Берне.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

*** Чеченская Республика Ичкерия и ее органы власти – не то же самое, что запрещенная в России организация "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая 4 февраля 2003 года Верховным судом России была признана террористической.