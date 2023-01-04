Чеченские активисты в Европе поддержали акции солидарности с Саакашвили

04 января 2023, 21:50

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Уроженцы Чечни приняли участие в акциях в поддержку Михаила Саакашвили, организованных грузинскими активистами в городах Европы.

Как писал "Кавказский узел", сторонники Саакашвили провели сегодня серию акций в поддержку бывшего президента. В грузинском селе Чорвиле протест вылился в столкновения с местными жителями. Организаторы акций обвинили правящую партию в провокации.

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили регулярно проводят акции протеста с требованием перевести его на лечение в зарубежную клинику. Так, 2 января они провели такую акцию около резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Представители чеченской диаспоры приняли участие в акциях солидарности с Михаилом Саакашвили, которые провели сегодня грузинские активисты в Австрии, Германии, Франции и Швейцарии, сообщает "Кавказ.Реалии"*.

В частности, участники пикетов, прошедших перед консульством Грузии в Страсбурге, держали флаги Грузии и плакат с требованием освобождения Саакашвили. К акции присоединился пресс-секретарь "Ассамблеи чеченцев Европы" Шамиль Албаков.

"Мы выражаем крайнюю озабоченность ситуацией вокруг Михаила Саакашвили, который уже больше года находится в тюрьме в Грузии. Мы желаем ему благополучного и скорого освобождения", – приводит издание сказанные на митинге слова Албакова.

Также около 40 человек приняли участие в митинге в поддержку Михаила Саакашвили в центре швейцарского Берна, сообщает издание со ссылкой на одного из организаторов акции Лачина Мамишова.

Лачин Мамишов на своей странице в Facebook** подтвердил, что принял участие в митинге в Берне. Ранее в этой же соцсети он опубликовал анонс акции. "Действие проходит по всему миру, в том числе и в Берне. Даже в тюрьме Миша [Саакашвили] продолжает свою борьбу… Давайте вместе покажем поддержку и солидарность. Надеюсь, все смогут принять участие в этой акции", - написал он.

В декабре 2022 года за Саакашвили вступилось также зарегистрированное в России общественно-политическое движение "Черкесский конгресс". Председатель "Черкесского конгресса" Касе Кик направил официальное письмо президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили. Лидер незарегистрированного движения “Свободная Черкесия” Ибрагим Яганов поддержал обращение черкесов к президенту Грузии. "Саакашвили стал эпохой не только для Грузии, но и для всего Северного Кавказа. Он на всем постсоветском пространстве попытался наладить нормальные государственные отношения с северокавказскими народами", - пояснил он "Кавказскому узлу".

Напомним, 19 ноября 2022 года адвокат Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 21 ноября глава Минюста сообщил, что заключение об отравлении Саакашвили не предоставлялось в Пенитенциарную службу, поэтому Минюст организует ему токсикологическую экспертизу.

Однако 24 декабря Саакашвили отказался пройти тестирование на отравление без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря он повторно отказался от тестирования.

После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно был приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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