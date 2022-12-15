Черкесы попросили президента Грузии об освобождении Саакашвили

15 декабря 2022, 21:37

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Письмо с просьбой помиловать Михаила Саакашвили направил президенту Грузии глава общественно-политического движения "Черкесский конгресс" Касе Кик. Для освобождения Саакашвили важны любые акции и поддержка, указали его сторонники.

Как писал "Кавказский узел", черкесские активисты в ноябре 2021 года указали в обращении к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, что во время правления Михаила Саакашвили Грузия официально признала геноцид черкесов, дав им возможность отстаивать свои права в международном правовом поле. Они и тогда призвали главу государства помиловать Саакашвили.

9 декабря Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить ли исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено на 14 декабря, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе по ходатайству защиты. Оппозиционеры и активисты пришли на акцию солидарности к зданию суда. Пенитенциарная служба не смогла обеспечить участие Саакашвили в заседании в онлайн-режиме, в связи с чем процесс был перенесен на 22 декабря. После этого Саакашвили сообщил о начале голодовки с требованием обеспечить ему участие в процессе хотя бы по видеосвязи, однако спустя несколько часов объявил, что отказывается от акции по просьбе депутатов Европарламента. Сегодня три депутата парламента Грузии от "Единого национального движения" объявили голодовку в поддержку Саакашвили

Черкесы вновь вступились за Саакашвили

Председатель зарегистрированного в Черкесске общественно-политического движения “Черкесский конгресс” Касе Кик направил официальное письмо на имя президента Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать третьего президента Михаила Саакашвили.

Именно при Саакашвили парламент Грузии признал геноцид черкесов, подчеркнул Кик. “Черкесы уже собирали подписи под письмом с просьбой освободить Михаила Саакашвили. Оно было опубликовано в сети, но не было официально внесено в резиденцию. А на этот раз, когда состояние Михаила Саакашвили ухудшилось, мы решили, что нельзя медлить и нужно напомнить грузинскому народу о той роли, которую третий президент сыграл в истории всего Кавказа”, - сказал Касе Кик корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Касе Кика, на этот раз он решил поставить под письмом президенту Грузии только свою подпись потому, что только у него есть полномочия возглавлять юридически зарегистрированную на территории России организацию.

“Многие хотели бы подписать это письмо лично, однако сбор физических подписей занял бы очень много времени. Кроме того, те черкесы, которые проживают на территории России, обоснованно опасаются за свою жизнь и безопасность своих близких. Так что я взял на себя эту ответственность", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Касе Кик выехал за пределы России после того, как пожаловался на пытки силовиков в Черкесске. Активист пояснил, что покинул страну из-за опасений за свою безопасность. 10 июня стало известно, что силовики задержали адыгского активиста Касе Кика после чего подвергли его пыткам и составили протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему семь суток ареста.

Лидер незарегистрированного движения “Свободная Черкесия” Ибрагим Яганов полностью поддерживает воззвание черкесов к президенту Грузии, которая имеет право помиловать Михаила Саакашвили.

"Саакашвили стал эпохой не только для Грузии, но и для всего Северного Кавказа. Он на всем постсоветском пространстве попытался наладить нормальные государственные отношения с северокавказскими народами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Во времена правления Саакашвили в Грузии уделялась особое внимание проблемам геноцида черкесов. Так, в ноябре 2010 года в Тбилиси прошла конференция по "черкесскому вопросу" "Скрытые нации, продолжающиеся преступления: Северный Кавказ между прошлым и будущим". По ее итогам инициативная группа обратилась к парламенту Грузии с просьбой рассмотреть вопрос признания геноцида черкесов на государственном уровне. 20 мая 2011 года парламент Грузии признал геноцид черкесов. В расположенном на черноморском побережье грузинском городе Анаклия в 2012 году установили бронзовый монумент жертвам геноцида черкесского народа, автор проекта — скульптор из Кабардино-Балкарии Хусен Кочесоков.

Один из лидеров "Единого национального движения" Гиги Угулава положительно оценил инициативу черкесов обратиться с просьбой о помиловании.

“Я думаю, все может повлиять на решение госпожи президента. К сожалению, на сегодня ее позиция неприемлема: она категорически отказывается помиловать президента Саакашвили, но она уже добавила, что не хочет, чтобы третий президент умер в тюрьме. То есть, у нее стоит выбор - или помиловать Саакашвили или он умрет в тюрьме. Вот такая дилемма стоит перед ней”, - сказал Гиги Угулава корреспонденту "Кавказского узла".

Сторонники Саакашвили возмутились переносом суда о его освобождении

Участники акции в поддержку Саакашвили у здания суда, на которой корреспондент "Кавказского узла" побывал 14 декабря, выразили возмущение переносом заседания. “Это неприемлемое решение! У Саакашвили состояние ухудшается, он может просто не дожить до 22 декабря”, - сказала инженер-электрик Наргиза.

“Это решение просто неприемлемо, и уже не остается никаких других путей, кроме как мобилизовать население” - отметил участник митинга в поддержку Саакашвили филолог Заза.

О годах президентства Саакашвили напомнила участница акции, педагог Нана. "Этот человек вернул Грузию из небытия, возродил государственность. Все забыли, как при Шеварднадзе (президент Грузии с 1995 по 2003 год - Прим. "Кавказского узла") сидели без света, без газа, без воды, как в Тбилиси отапливали дома дровами. И сейчас этого президента пытаются уморить в тюрьме”, - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С ней согласился и тбилисец Ираклий. "Саакашвили вывел Грузию в большую политику, мы стали членами мирового сообщества, с нашим мнением считаются в ЕС и в США. Он не должен содержаться в тюрьме”, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Директор президентской библиотеки Михаила Саакашвили Лана Гвинджилия заявила, что любая активность и участие в митингах принесут пользу. “В октябре прошлого года правительство не хотело переводить Саакашвили из тюрьмы в госпиталь, но мы добились , чтобы это произошло. Так и на это раз - важно участвовать в митингах, международное сообщество видит этот протест и воздействует на власти Грузии", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

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