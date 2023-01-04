Столкновения между сторонниками Саакашвили и сельчанами произошли в Чорвиле

04 января 2023, 19:01

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Сторонники Саакашвили провели сегодня серию акций в поддержку бывшего президента, в селе Чорвиле протест вылился в столкновения с местными жителями. Организаторы акций обвинили правящую партию в провокации.

Как писал "Кавказский узел", сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили регулярно проводят акции протеста с требованием перевести его на лечение в зарубежную клинику. Так, 2 января они провели такую акцию около резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. 3 января один из лидеров основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Леван Хабеишвили анонсировал, в частности, шествие в Тбилиси от здания администрации правительства Грузии к дому Бидзины Иванишвили.

Сегодня сторонники Саакашвили провели серию митингов в Тбилиси. В частности, около моста Мира члены ЕНД, другие активисты и сторонники бывшего президента озвучили требование освободить Михаила Саакашвили и перевести его на лечение за границу. Собравшиеся держали плакаты с надписями, в частности, «Спаси Мишу!», передал телеканал "Формула", репортаж которого посмотрел корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один митинг прошел около здания администрации правительства Грузии. "Отсюда мы отправляемся к дому Бидзины Иванишвили... Наша активность и борьба важны", - сказал в эфире телеканала один из лидеров «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В селе Чорвиле, где также проходила акция в поддержку Саакашвили, произошла стычка между местными жителями и участниками акции. Перед этим местные жители, земляки Бидзины Иванишвили, поинтересовались целью акции, а также тем, почему ее участники оскорбляют Иванишвили, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Кандидат в председатели ЕНД Георгий Мумладзе счел инцидент провокацией правящей партии "Грузинская мечта". "Это было спровоцировано теми людьми, которые заранее собрались, чтобы встретить нас и сорвать эту акцию. Однако я обращаюсь к ним, что нас такие провокации не остановят", - приводит его слова агентство.

Напомним, 19 ноября 2022 года адвокат Саакашвили, сославшись на экспертизу иностранных врачей, предположил, что политик был отравлен после ареста в Грузии. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 21 ноября глава Минюста сообщил, что заключение об отравлении Саакашвили не предоставлялось в Пенитенциарную службу, поэтому Минюст организует ему токсикологическую экспертизу.

Однако 24 декабря Саакашвили отказался пройти тестирование на отравление без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам. 27 декабря он повторно отказался от тестирования.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно был приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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