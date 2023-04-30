Движение по Транскаму вновь закрыто

30 апреля 2023, 23:17

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Движение всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали второй раз за двое суток ограничено из-за непогоды.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 29 апреля движение по Транскавказской магистрали было запрещено из-за ухудшения погоды. Водители и пассажиры около 25 автомобилей, следовавших из Северной Осетии в Южную, были вынуждены провести ночь в горах. Водители не смогли вернуться во Владикавказ из-за того, что обратный путь был отрезан непогодой. Днем 29 апреля ограничения были сняты.

В связи с ухудшением погодных условий запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19:00 30 апреля, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале министерства. Ограничения введены до особого распоряжения.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Дзау (Джава) облачно, идет дождь, температура воздуха составляет +8 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. 1 мая также прогнозируется дождь, температура воздуха понизится до + 6 градусов, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе предоставляется возможность корректировать данные метеорологов, что позволяет получить более точный прогноз. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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