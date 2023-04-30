Приостановлено движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге

30 апреля 2023, 03:10

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Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге приостановлено из-за плохой погоды в Грузии, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь с 26 на 27 апреля из-за ухудшения погоды на территории Грузии было запрещено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России. После расчистки дороги днем 27 апреля движение было восстановлено.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" привел в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Из-за ухудшения погодных условий в Грузии вечером 29 апреля временно приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

По данным ведомства, движение большегрузов запрещено на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс.

Изображение с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по данным на 03.00 мск сегодня, 29 апреля отсутствует - одна из камер выключена, на трех других отсутствует соединение. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда прогнозируется умеренный дождь при температуре воздуха +7 градусов, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 1 мая также ожидается умеренный дождь, температура воздуха останется такой же, скорость ветра возрастет до четырех метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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