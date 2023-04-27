Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

27 апреля 2023, 13:14

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Проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" открыт для всех машин после расчистки дороги, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня ночью из-за ухудшения погоды на территории Грузии было запрещено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" привел в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

После расчистки дорожного полотна с 10.30 мск разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс, говорится в сообщении в телеграм-канале управления МЧС по Северной Осетии.

Изображение с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 12.53 мск отсутствует. Сигнала нет с камеры, которая показывает ситуацию на контрольно-пропускном пункте (КПП), расположенном в направлении не выезд из России. Отключены также камера, показывающая ситуацию на дороге к этому КПП, и камеры на КПП, расположенном в направлении на въезд в Россию. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет слабый дождь при температуре воздуха +10 градусов, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. В ночь на 28 апреля осадков не ожидается, температура воздуха понизится до +6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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