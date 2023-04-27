27 апреля 2023, 10:01

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Из-за ухудшения погоды на территории Грузии запрещено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 апреля из-за ухудшения погоды был введен запрет на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге. На следующий день эти ограничения были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" привел в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии <…> запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации", – сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Изображение с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" отсутствует. Сигнала нет с камеры, которая показывает ситуацию на контрольно-пропускном пункте (КПП), расположенном в направлении не выезд из России. Отключены также камера, показывающая ситуацию на дороге к этому КПП, а также камеры и на КПП, расположенном в направлении на въезд в Россию. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда слабый дождь при температуре воздуха +10 градусов, скорость ветра составляет 4 метра в секунду. В ночь на 28 апреля прогнозируется облачная погода, температура воздуха понизится до +6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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