Керченская переправа закрыта из-за тумана

27 апреля 2023, 09:12

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Движение паромов на Керченской переправе временно прекращено из-за ухудшения погоды.

"Кавказский узел" также писал, что работа Керченской паромной переправы была приостановлена 16 апреля из-за сильного ветра. В очереди на переправу скопилось 136 машин. Через сутки движение паромов было возобновлено.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - цитирует пресс-службу регионального управления МЧС "Интерфакс".