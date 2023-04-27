27 апреля 2023, 09:12

Керченская переправа закрыта из-за тумана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Движение паромов на Керченской переправе временно прекращено из-за ухудшения погоды.

"Кавказский узел" также писал, что работа Керченской паромной переправы была приостановлена 16 апреля из-за сильного ветра. В очереди на переправу скопилось 136 машин. Через сутки движение паромов было возобновлено.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - цитирует пресс-службу регионального управления МЧС "Интерфакс".

Напомним, до открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. На следующий день, 9 октября, возобновила работу Керченская паромная переправа. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тамани облачно, идет слабый дождь при температуре воздуха +16 градусов, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь на 28 апреля дождь продолжится, температура воздуха снизится до +12 градусов, скорость ветра - до 1 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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