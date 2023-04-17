17 апреля 2023, 11:35

Работа Керченской переправы возобновлена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Возобновлено движение паромов на Керченской паромной переправе, которое было приостановлено сутки назад из-за сильного ветра, сообщило сегодня МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", 16 апреля из-за сильного ветра работа Керченской паромной переправы была приостановлена. Сегодня власти Краснодарского края сообщили, что в очереди на переправу скопилось 136 машин.

Работа Керченской паромной переправы возобновлена, сообщило сегодня управление МЧС по Крыму.

"По состоянию на 10.40 [мск] 17.04.2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, после чего мост был закрыт. Взрыв частично обрушил два автодорожных пролета. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось. 9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году.

До открытия Крымского моста эта переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года. В сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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Примечание:

"Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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