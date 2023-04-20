20 апреля 2023, 15:44

Житель Кабардино-Балкарии убит на Украине

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Руслан Берсеков погиб на Украине, сообщил глава Чегемского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 87 уроженцев Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Рустам Сохов стал 86-м уроженцем Кабардино-Балкарии, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Руслан Берсеков погиб на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Чегемского района Юра Борсов, отчитываясь о передаче родителям погибшего ордена Мужества. Другие сведения о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 87 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 64 из них, еще о гибели 23 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших в 2022 году на Украине. Власти и силовики к 14.30 мск 20 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1753 жителей юга России, в том числе 970 жителей СКФО и 783 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Северной Осетии погиб в военной операции", "Доброволец из Астраханской области убит в военной операции", "Летчик из Волгограда погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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