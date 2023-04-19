Правозащитники добились компенсации от врачей для ребенка-инвалида из Избербаша

19 апреля 2023, 15:10

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Апелляционная инстанция отменила решение суда в Махачкале и обязала две государственные клиники выплатить компенсацию родителям девочки из Избербаша, ставшей инвалидом из-за недостаточного обследования, сообщили в "Мониторе пациента". Бюджетные медучреждения в Дагестане неохотно признают в суде ошибки врачей, рассказали правозащитники.

Суд обязал врачей выплатить матери ребенка 2,5 миллиона

Детская поликлиника и больница в Избербаше по решению суда должны выплатить 2,5 миллиона рублей родителям ребенка, который стал инвалидом в результате ошибки врачей, сообщила в своем телеграм-канале правозащитная организация "Монитор пациента и ЖКХ".

"Этот процесс шел три года. Именно столько мы бились в суде за восстановление справедливости... Дело дважды отправлялось на экспертизу. Апелляция помогла, мы выиграли: с избербашской ЦРБ взыскали 1 500 000 рублей, а с ГБУ РД «Республиканский центр охраны нервно-психического здоровья детей и подростков» - 1 000 000 рублей", - говорится в публикации, размещенной 10 апреля в телеграм-канале организации.

Жительница Избербаша Джамиля в 2016 году родила дочь в Избербашской городской больнице, через две недели новорожденный ребенок был переведен в Детскую республиканскую клиническую больницу в Махачкале, где девочке было поставлено несколько диагнозов, однако в выписных документах не было никаких упоминаний о сурдологической проблеме ребенка. На этапе родильного дома аудиологический скрининг ребенка также не был проведен, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Монитора пациента".

После выписки больницы мать с новорожденным были прикреплены для дальнейшего лечения к поликлинике при центральной больнице Избербаша. Там они своевременно проходили положенные осмотры, в том числе выполняли рекомендации невропатолога и ЛОР-врача. Однако ни один из специалистов не обратил внимание на проблему со слухом у ребенка.

Позднее мать с ребенком были планово госпитализированы в «Республиканский центр охраны нервно-психического здоровья детей и подростков», и перед госпитализацией также сдали необходимые анализы и посетили специалистов в детской поликлинике Избербаша, но, помимо основного своего диагноза, никаких проблем со здоровьем, в том числе проблем со слухом, у ребенка выявлено не было, сообщил представитель «Монитора пациента».

Уже в декабре 2018 года Джамиля начала обращать внимание на то, что ее дочь плохо слышит. Женщина получила направление к врачу-сурдологу в «Детскую республиканскую клиническую больницу», и на консультации у сурдолога впервые был поставлен диагноз, отражающий значительные проблемы со слухом (правозащитник назвал диагноз, но "Кавказский узел" не имеет разрешения на его публикацию. – Прим. "Кавказского узла"). Этот диагноз и развитие заболевания были подтверждены в Республиканской детской больнице.

После этого Джамиля с дочерью выехали в Краснодарский край, где врачи-специалисты государственной и частной клиник подтвердили диагноз на оба уха. В 2019 году дочери Джамили была проведена операция и присвоена группа инвалидности, отметил представитель правозащитной организации.

В последующем истец обратилась с жалобой в страховую компанию, которая в свою очередь провела проверку и выявила нарушения со стороны Избербашской ЦГБ. Министерство здравоохранения Дагестана также провело служебную проверку, в ходе которой были выявлены нарушения, говорится в исковом заявлении.

Авторы иска указали, что специалисты родильного отделения больницы и врачи детской поликлиники и республиканского центра охраны нервно-психического здоровья детей и подростков не установили диагноз и не выявили проблемы со слухом, и соответственно, дочери Джамили не была оказана необходимая медицинская помощь.

Районный суд отказался удовлетворить иск

В первоначальном иске юрист правозащитной организации «Монитор пациента» попросил взыскать с ЦГБ Избербаша и Детской республиканской клинической больницы в пользу Джамили по два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также взыскать миллион рублей с «Республиканского центра охраны нервно-психического здоровья детей и подростков» в качестве компенсации морального вреда.

Однако в декабре 2021 года Советский райсуд Махачкалы не удовлетворил исковые требования. Согласно судебному решению, представитель больницы заявила, что ребенок истца родился недоношенным на сроке семи месяцев, и в сентябре 2016 года ребенок был переведен в «Республиканскую детскую клиническую больницу». Также министерством здравоохранения Дагестана в ЦГБ Избербаша была проведена внеплановая проверка и «обнаружены нарушения в ведении амбулаторной карты». В результате проверки участковому педиатру, ЛОР-врачу и врачу-неврологу были объявлены выговоры, говорится в судебном решении.

«Причинная связь между действиями врачей и наступившими последствиями не была установлена, а значит, не доказана вина», - приводится мнение стороны соответчика в судебном решении.

Представители соответчиков - «Республиканского центра охраны нервно-психического здоровья детей и подростков» и «Детской республиканской клинической больницы» - попросили суд отказать в исковых требованиях. По их данным, все необходимые исследования, а также необходимое лечение были проведены. Представитель больницы обратила внимание, что согласно заключению краснодарского врача-сурдолога, ребенку требовалась консультация врача-генетика и сурдологом был поставлен вопрос о наследственном характере заболевания. Суд призвал обоснованными доводы ответчика о наследственном характере диагноза и отказал в удовлетворении исковых требований.

Ребенок получил инвалидность на фоне недостаточной врачебной диагностики

Представители «Монитора пациента» обжаловали это решение в Верховном суде Дагестана. Одна из претензий Джамили к врачам заключалась в том, что диагноз не был поставлен сразу, поскольку аудиологический скрининг, помогающий выявить проблемы со слухом, новорожденной на этапе родильного дома не был произведен. Кроме того, из-за отсутствия своевременного обследования специалистов с соответствующими приборами диагностики, ребенку не установили на ранних сроках проблемы со слухом.

"Тем самым как раз недооценили тяжесть ее состояния, вследствие чего ребенку была проведена [операция] на правом ухе и установлена инвалидность", - говорится в апелляционной жалобе.

Хотя в исковом заявлении в качестве ответчика упоминается "Детская республиканская клиническая больница", проведенная экспертиза не показала каких-либо нарушений в части выполнения ими своих обязанностей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" юрист "Монитора пациента", представлявшая интересы жительницы Избербаша.

По ее словам, представитель ответчика подал кассационную жалобу и планирует дальнейшее обжалование решения Верховного суда Дагестана, который принял сторону пострадавшей.

Юрист отметила, что вне зависимости от наследственного или приобретенного характера заболевания врачи медучреждений должны были выявить у ребенка проблемы со слухом еще в первые дни. "Вне зависимости от того, что заболевание имеет либо генетический, либо не генетический характер, акцент на том, что у ребенка должны были выявить проблемы со слухом еще при первых днях жизни (с помощью аудиоскрининга – прим. «Кавказского узла»)», - пояснила она.

Она предположила, что если бы аудиологическую проверку провели в течение полугода после рождения рабенка, то серьезных проблем удалось бы избежать. "Если ребенку до шести месяцев определяют [заболевание], то до шести месяцев делают [операцию], и ребенок адаптируется к окружающей среде: он слышит звуки, слышит людей, он начинает говорить. А сейчас, из-за того, что время упущено, ребенок не может говорить",- рассказала юрист «Монитора пациента».

Также родители были вынуждены переехать из Дагестана в Ростов-на-Дону, так как девочка должна посещать специализированную школу. Джамиля постоянно занимается реабилитацией ребенка, и на эту реабилитацию требуются деньги. Она планирует направить деньги, полученные в результате судебного разбирательства, на дальнейшее лечение ребенка и восстановление его здоровья, рассказала юрист «Монитора пациента».

Правозащитники рассказали о практике оспаривания врачебных ошибок

Координатор направлений «Монитора пациента» Сулейман Сулейманов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что после обращения человека, пострадавшего от врачебной ошибки, правозащитная организация направляет жалобу в страховую компанию. «По закону страховая компания имеет право проводить экспертизу оказания медицинской помощи, поэтому мы пишем туда. Они проводят анализ медицинской карты, и если какие-либо нарушения также подтверждает страховая компания, то это еще одно подтверждение в пользу истца в деле подачи иска по врачебной ошибке»,- рассказал Сулейманов.

При этом обращение в страховую компанию не является обязательным условием для запуска дальнейшего разбирательства, уточнил он. В практике правозащитной организации есть и такие случаи, когда, не запросив проверки со стороны страховой компании, юрист «Монитора пациента», представляя юридические интересы пострадавших, обращается сразу в суд.

Зачастую медицинские учреждения не признают свою ошибку и почти каждое разбирательство проходит достаточно длительное время, рассказал Сулейманов.

У бюджетных медицинских учреждений нет «практики признавать свою вину», так как признание вины влечет дополнительные проверки и иные последствия со стороны вышестоящих профильных чиновников, предположил Сулейманов. «Наверное, скорее всего, для них последствия (признания своей вины) хуже, чем просто проиграть суд»,- поделился мнением правозащитник.

Если виновником врачебной ошибки становятся коммерческие медицинские учреждения, то они могут признать свою ошибку, так как опасаются репутационных потерь, отметил он.

По словам Сулейманова, обращения по врачебным ошибкам бывают раз в два месяца, что на фоне общего количества обращений дагестанцев в «Монитор пациента» "является минимальным". Правозащитник рассказал, что одно из последних обращений было связано с повреждением мочевого пузыря в результате некорректно проведенной лучевой терапии. Суд первой инстанции принял сторону потерпевшего признав за медицинским учреждением вину, однако «Монитор пациента» планирует обжаловать данное решение из-за маленькой суммы компенсации, определенной судом потерпевшему.

Первоначально «Монитор пациента» занимался лишь защитой прав по обязательному медицинскому страхованию и защитой прав по направлению получения льготных лекарств, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель правозащитной организации Зияутдин Увайсов. «Первоначально мы не занимались «врачебными ошибками» так как это очень сложные дела, а потом понемногу начали ими также заниматься», - рассказал Увайсов.

По его словам, с того момента, как «Монитор пациента» начал заниматься делами о «врачебной ошибке», медицинских учреждений, сразу признавших свою ошибку, не было. В среднем разбирательство по врачебной ошибке занимает несколько лет, а самый оптимистичный прогноз завершения разбирательства - один год, рассказал Увайсов.

Правозащитник подтвердил, что бюджетные медицинские учреждения не признают вину во врачебных ошибках и предпочитают отстаивать до конца свою точку зрения в судебном порядке, тогда как коммерческие медицинские учреждения, опасаясь репутационных потерь, могут признать свою ошибку.

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