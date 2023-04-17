Силовики обвинили в дискредитации военных жительницу Краснодара

17 апреля 2023, 00:32

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Протокол о "дискредитации" армии составлен на Бэллу Снисаревскую из-за комментариев в телеграм-канале.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в Кодексе административных нарушений появилась статья об ответственности за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов юга страны стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней для граждан составляет штраф в 50 тысяч рублей. Опасность статьи в том, что повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием, указали правозащитники.

Поводом для административного дела Бэллы Снисаревской стал комментарий в пацифистском канале, со ссылкой на адвоката Феликса Вертегеля сообщает издание "Кавказ.Реалии"*.

В протоколе не указано, какие именно высказывания были расценены как дискредитирующие, о чем защита заявила в суде. Также адвокат ходатайствовал в суде о проведении лингвистической экспертизы.

Прикубанский районный суд Краснодара перенес заседание на 19 апреля, сообщается в карточке дела на сайте суда.

"Кавказский узел" также сообщал, что на жителя Усть-Лабинского района в Краснодарском крае Александра Гаврилова сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации военных.

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