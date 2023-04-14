14 апреля 2023, 20:25

Ноутбук и флешку изъяли силовики у сотрудников Команды против пыток*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики изъяли в пятигорском офисе Команды против пыток* ноутбук и флешку. Необходимость обыска они пояснили делом, возбужденным в Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня пришли с обыском в Северокавказский филиал Команды против пыток* в Пятигорске.

Силовики находились в офисе Команды против пыток* в Пятигорске около двух часов, сам обыск продолжался около 40 минут, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель филиала Екатерина Ванслова. "Целью обыска было изъятие документов и электронных носителей, имеющих отношение к делу, возбуждённому в Северной Осетии. По сути, за рамки этих целей сотрудники МВД не выходили. Обыск был проведен корректно, в присутствии понятых и адвоката", - отметила она. 

Удостоверения были предъявлены сразу, постановление об обыске тоже. Силовики забрали старый ноутбук и старую флешку, отметила Ванслова. "Пытались интересоваться вопросами, которые не относились к обыску, но я сказала, что у нас не допрос, а обыск, и пресекала эти вопросы", - сказала она.

Ванслова подчеркнула, что дело, по которому проводился обыск, возбуждено в Северной Осетии. "Почему-то следователь посчитал, что в рамках этого дела ему необходимо провести обыск в нашем офисе", - добавила Ванслова.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд в Грозном утвердил отказ расследовать пытки актера Дебишева", "Верховный суд Чечни отказал в возобновлении расследования исчезновения Мовсара Умарова", "ЕСПЧ потребовал от властей России ответа на вопросы о задержании Мусаевой".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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