Силовики пришли с обыском в пятигорский филиал Команды против пыток*

14 апреля 2023, 19:06

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Обыск проходит в Северокавказском филиале Команды против пыток* в Пятигорске, в офисе находится руководитель филиала Екатерина Ванслова, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В офисе Команды против пыток* обыск проводят сотрудники ОМВД Пятигорска по поручению следователя из Северной Осетии. В обыске принимают участие семь силовиков. В офис КПП* выехал адвокат, сообщила сегодня Команда против пыток* в своем Telegram-канале.

Силовики не позволили корреспонденту "Кавказского узла" побеседовать с руководителем филиала Екатериной Вансловой, заявив, что во время обыска поговорить с ней нельзя.

По информации юриста организации Магомеда Аламова, все сотрудники организации, кроме Екатерины Вансловой, на выезде, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из здания вышли двое силовиков, на вопрос корреспондента "Кавказского узла", какое ведомство они представляют, они сообщили, что являются сотрудниками пятигорского уголовного розыска.

В здание Команды против пыток* вошли двое понятых, они сообщили, что их "пригласили с улицы", сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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