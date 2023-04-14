Сотрудник силовых структур. Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 апреля 2023, 19:06

Силовики пришли с обыском в пятигорский филиал Команды против пыток*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Обыск проходит в Северокавказском филиале Команды против пыток* в Пятигорске, в офисе находится руководитель филиала Екатерина Ванслова, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В офисе Команды против пыток* обыск проводят сотрудники ОМВД Пятигорска по поручению следователя из Северной Осетии. В обыске принимают участие семь силовиков. В офис КПП* выехал адвокат, сообщила сегодня Команда против пыток* в своем Telegram-канале.

Силовики не позволили корреспонденту "Кавказского узла" побеседовать с руководителем филиала Екатериной Вансловой, заявив, что во время обыска поговорить с ней нельзя. 

По информации юриста организации Магомеда Аламова, все сотрудники организации, кроме Екатерины Вансловой, на выезде, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из здания вышли двое силовиков, на вопрос корреспондента "Кавказского узла", какое ведомство они представляют, они сообщили, что являются сотрудниками пятигорского уголовного розыска. 

В здание Команды против пыток* вошли двое понятых, они сообщили, что их "пригласили с улицы", сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Верховный суд Чечни отказал в возобновлении расследования исчезновения Мовсара Умарова", "ЕСПЧ потребовал от властей России ответа на вопросы о задержании Мусаевой", "Юристы пообещали продолжить борьбу за компенсации Рагимовым по делу о пытках".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 апреля 2023, 18:19

  • Слова Кадырова не остановили рост цен перед Ураза-байрамом

    Цены на ряд привозных продуктов питания в преддверии Ураза-байрама растут, несмотря на высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, сравнившего взвинтивших цены предпринимателей с торговцами наркотиками, заявили местные жители. Исламское право запрещает спекулятивный рост цен на продукты и иные товары первой необходимости, а в мусульманских странах существует традиция устраивать распродажи в дни праздников с большим дисконтом, рассказал исламовед Ринат Мухаметов.

14 апреля 2023, 17:23

  • Военный из Волгоградской области убит на Украине

    Контрактник Савелий Шашков погиб на Украине, сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 313 жителей Волгоградской области.

14 апреля 2023, 16:40

14 апреля 2023, 15:45

  • Два жителя Дагестана погибли на Украине

    Арсен и Мурад Курбановы погибли на Украине, сообщила администрация Сергокалинского района. С начала военной операции на Украине подтверждена гибель там как минимум 428 жителей Дагестана.

14 апреля 2023, 15:02

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи