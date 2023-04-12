Прокурор в Дагестане получил восемь лет колонии

12 апреля 2023, 12:32

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Бывший прокурор Кайтагского района Омар Даудов признан виновным в приготовлении к получению взятки, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Он приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале 2019 года районный прокурор Омар Даудов был заподозрен в вымогательстве взятки у главы Кайтагского района и руководителя села. Даудов настаивал на своей невиновности и утверждал, что ему мстят за раскрытие махинаций с землей и бюджетными деньгами. Защита, требовавшая отпустить Даудова из-под ареста, в июле 2019 года сообщила об ухудшении его состояния в изоляторе. В феврале 2020 года дело прокурора было передано в суд.

Следствием и судом установлено, что Даудов в 2017-2018 годах требовал от глав Кайтагского района и Маджалисского сельсовета от 5 до 10 млн рублей за общее покровительство по службе. Они отказались выполнять эти требования, после чего Даудов инициировал уголовное преследование главы сельсовета по статье о превышении полномочий. Материал был передан в орган дознания, где дважды на основании незаконных письменных указаний Даудова дознаватель выносил решения о возбуждении уголовных дел по одним и тем же обстоятельствам, которые в последующем были отменены. Кроме того, в 2010 году Даудов, замещая должность прокурора Левашинского района, незаконно получил участок в селе стоимостью свыше 550 тысяч рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Бывший прокурор признан виновным в приготовлении к получению взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 159 УК России). Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы сроком в колонии строгого режима, сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

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