Веерные отключения электричества отменены в Абхазии

04 апреля 2023, 11:13

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В Абхазии отменены введенные ранее ограничения на энергоснабжение из-за уменьшения объема потребления электричества, сообщило Сухумское управление электросетями.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 января в Абхазии были введены ограничения на подачу электричества. С 26 марта жителям в целях экономии отключали свет на три часа в сутки.

Введенные ранее ограничения на подачу жителям Абхазии электричества отменены, сообщила администрация Сухумского управления электросетями (СУЭС).

"В связи с уменьшением нагрузок в электросетях, ограничения на подачу электроэнергии на всей территории Абхазии сняты. Однако при увеличении нагрузок вероятность введения ограничений не исключена", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение СУЭС.

Напомним, 1 февраля в Абхазии действовало ограничение, согласно которому на большинстве высоковольтных линий свет отключался на пять часов в сутки: два раза по два часа и один раз на один час. На трех высоковольтных линиях, питающихся от ИнгурГЭС, подача электричества была ограничена на семь часов в сутки. Эти ограничения были связаны с тем, что переток электричества из России не покрывал расходы энергии.

Переток электроэнергии из России Абхазия получила в ноябре 2022 года. При этом ранее республика аналогично запрашивала электричество из России в декабре 2020 года, когда "Черноморэнерго" из-за увеличения потребления и изношенности сетей также вводило график ежедневных отключений электроэнергии. С 11 декабря 2020 года Абхазия начала получать переток из России. Несмотря на это, в конце декабря того же года жители Сухума пожаловались, что энергоснабжение отключается ежедневно.

Напомним, после грузино-абхазского конфликта Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС), которая является крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанцией, оказалась под юрисдикцией Грузии и Абхазии.

Эта ГЭС является крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанцией, она расположена на реке Ингури. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100% акций АО "Ингури ГЭС" принадлежат грузинскому государству. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

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