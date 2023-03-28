Три человека пострадали при обрушении шахты в Ростовской области

28 марта 2023, 11:39

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Один человек погиб и двое пострадали при обрушении шахты "Обуховская" в Ростовской области. Следователи возбудили дело о нарушении требований охраны труда.

По данным следствия, 27 марта при проведении работ в конвеерном штреке угольной шахты "Обуховская" обрушилась горная порода, в результате чего 43-летний проходчик шахты погиб, еще два работника были доставлены в больницу. Возбуждено дело по ч.2 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда), сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области.

23 января Ростехнадзор из-за нарушений приостановил на 90 суток работу конвейерного штрека N3019 и лавы N3021 "шахты угольной АО "Шахтоуправление "Обуховская". Начальник управления предприятий топливно-энергетического комплекса администрации Ростовской области Сергей Прохоренко сообщал, что на предприятии ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований промышленной безопасности в одной из двух действующих лав. Шахтоуправление работает в штатном режиме, пишет сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 25 февраля 2022 года горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в городе Зверево. Трое рабочих оказались под завалами на глубине 550 метров. 1 марта стало известно, что они спасены.

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