Пенсионеры в Ингушетии пожаловались на задержки выплат

22 марта 2023, 13:17

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В Ингушетии уже несколько месяцев задерживают выплату пенсий, ссылаясь на перерасчет, пожаловались местные жители. Людям, столкнувшимся с этой проблемой, следует сверить документы в Пенсионном фонде, посоветовал сотрудник фонда.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года глава Ингушетии сообщил, что пенсионеры массово жаловались на задержку выплат пенсий, и выяснилось, что пенсии были задержаны из-за нарушений пенсионного законодательства в республиканском отделении Пенсионного фонда. Нарушения были найдены в ходе плановых проверок. К концу того же месяца власти отчитались о выплатах задержанных пенсий. Пенсионеры подтвердили, что получили выплаты.

Многие пенсионеры в Ингушетии не имеют "финансовой подушки", и для них двухнедельная задержка выплат стала большой проблемой. Семьям, для которых пенсии являются единственным доходом, пришлось занимать деньги или рассчитывать на помощь соседей, рассказали "Кавказскому узлу" жители республики.

Сообщение с темой "В Магасе не было выплат пенсии за четыре месяца" поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 18 марта. "Можно узнать, будет ли выплата пенсий за декабрь, январь, февраль март в Магасе", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жительница Магаса Седа подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" наличие проблемы с получением пенсии. "Я не получила пенсию за декабрь, январь и февраль. В марте тоже уже не получу. Получается, за четыре месяца я не получила пенсию. Мне 51 год, я получаю пенсию за выслугу лет, это мой единственный доход и теперь у меня большие трудности из-за отсутствия дохода. Мне нужно покупать лекарства, продукты, оплачивать счета", - сказала она.

По словам женщины, в Пенсионном фонде ей обещали выплатить пенсию после перерасчета. "Я ходила в Пенсионный фонд. Мне сказали, что идет какой-то процесс по перерегистрации пенсионеров, и якобы в следующем месяце я получу пенсию за все четыре месяца. Они обещали сделать перерасчет и сразу выплатить всю сумму. Я не одна такая. Многие не получают пенсию в течение нескольких месяцев", - пожаловалась она.

60-летняя пенсионерка Асия также сообщила, что не получила пенсию за последние несколько месяцев. "Я за 3 или 4 месяца не получила. Ходила к ним, спрашивала, сказали, [что] скоро получим. Потом позвонили, попросили кое-какие документы, я отнесла. Но после этого никто со мной не связывался. Уже две недели прошло", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина отметила, не только она столкнулась с этой проблемой. "Я не знаю, что у них там происходит, что за документы проверяют. Я и многие пенсионеры не получаем пенсии. Не только у меня эта проблема. В их офисе всегда много народу, все они жалуются, что не получают пенсии", - сказала Асия.

Задержек с выплатами уже нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ингушского отделения Пенсионного фонда. "Пенсия выплачивается в штатном режиме. Без задержек. Обращавшиеся к вам граждане, возможно, оказались в списках людей с ложными документами или неверной информацией. Им стоит обращаться в отделения для уточнения информации", - сказал он.

Пенсионерам в таких случаях стоит обращаться также в офис уполномоченного по правам человека, считает правозащитник Тимур Акиев. "Нынешняя проблема - результат проверки документов, из-за чего была недавняя масштабная задержка. В каждом случае индивидуально: кому-то сократили пенсию, кому-то приостановили. Если в ходе проверки выявили подлог документов, в начисление пенсии вносят корректировки. Стоит обращаться в офис уполномоченного по правам человека", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В республике все еще наблюдаются проблемы с выплатами пенсий, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист и активист правозащитной организации "Машр" Руслан Муцольгов. "Проблема действительно есть. И ее масштабы большие", - сообщил он, пояснив, что находится в суде и не может дать более подробный комментарий.

Граждане, не имеющие проблем с документами, получают пенсию без задержек, отметил представитель ингушского национально-культурного общества "Даймохк" ("Отечество") Альберт Дарбазанов. "Я не в курсе, каким гражданам дают, а каким нет. Но вот из личного прмера могу сказать, что моя мама без задержек получала пенсию все это время. Проблемы есть у людей, которые имеют какие-то проблемы с документами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Напомним, 15 февраля ингушское управление ФСБ сообщило, что выявлены многочисленные факты незаконного оформления соцвыплат, ущерб превысил 2 миллиарда рублей. На следующий день МВД сообщило, что более 50 обысков проведено в Ингушетии по делу о хищениях средств Пенсионного фонда, задержаны 11 подозреваемых, в том числе бывшие чиновники и сотрудники фонда. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

20 февраля ФСБ сообщила, что обвинения предъявлены 34 арестованным, среди которых бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда и "Почты России". По версии следователей, в 2019-2021 годах обвиняемые организовали незаконный перерасчет пенсий жителям Ингушетии. Законные пенсии развозились по почтовым отделениям для выдачи жителям, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий деньги похищались. Также, по версии следствия, обвиняемые фальсифицировали отчетную документацию, согласно которой все полученные из Пенсионного фонда деньги выданы пенсионерам в полном объеме.

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