21 марта 2023, 11:33

Военный из Икрянинского района погиб на Украине

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Военнослужащий из Икрянинского района Михаил Гулякевич погиб на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 103 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 марта стало известно, что на Украине погибли Кайрат Ибнегажиев, Александр Мешков, Тимур Джулданов и Дмитрий Ермаков. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции как минимум 102 жителей Астраханской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из села Трудфронт Икрянинского района Михаил Гулякевич, привел сегодня Punkt-a.info сообщение администрации села.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 103 жителей Астраханской области. Власти и силовики на 10.30 мск 21 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1635 жителей юга России, в том числе 918 жителей СКФО и 717 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Стало известно о гибели жителя Астраханской области на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине четырех жителей Астраханской области",  "Похоронены двое погибших на Украине военных из Астраханской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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