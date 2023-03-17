Дмитрий Ермаков. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Икрянинского района от 15.03.23, https://t.me/ikradm/4366.

17 марта 2023, 00:45

Четыре жителя Астраханской области погибли на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Кайрат Ибнегажиев, Александр Мешков, Тимур Джулданов и Дмитрий Ермаков погибли на Украине, сообщили администрации четырех районов Астраханской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 102 уроженцев Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Наиль Джанищев стал 98-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Кайрат Ибнегажиев погиб в ходе военной операции, 16 марта состоялись его похороны, сообщила администрация Харабалинского района. Ему было 29 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Александр Мешков погиб на Украине, сообщила администрация Черноярского района 15 марта в своем Telegram-канале.

Тимур Джулжанов. Скриншот из фото из Telegram-канала администрации Володарского района от 15.03.23, https://t.me/regionvol/3026Администрация Володарского района сообщила о гибели в ходе военной операции Тимура Джулданова из села Сизый Бугор. Он был призван на службу в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, погиб 3 марта. Ему было 32 года, говорится в сообщении от 15 марта в Telegram-канале районной администрации.

Власти Икрянинского района в своем Telegram-канале проинформировали о гибели на Украине Дмитрия Ермакова, у него остались жена и дочь, говорится в сообщении от 15 марта.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 102 жителей Астраханской области. Всего власти и силовики на 00.30 мск 17 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1606 жителей юга России, в том числе 910 жителей СКФО и 694 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Майкопа погиб на Украине", "Сотрудник ростовского Института археологии РАН погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух росгвардейцев из Чечни".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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