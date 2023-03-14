Старший сержант из Астраханской области погиб на Украине

14 марта 2023, 08:09

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На Украине погиб старший сержант Наиль Джанищев из Красноярского района, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 98 военных из Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 марта стало известно, что во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Астраханской области Анатолий Данилюк. Он стал, по меньшей мере, 97-м военным из этого региона, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб 25-летний житель села Красный Яр Астраханской области, младший сержант морской пехоты Наиль Джанищев, сообщил 13 марта "Арбуз Today" со ссылкой на главу Красноярского района Руслана Бисенова.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 98 жителей Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 08.05 мск 14 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1592 жителей юга России, в том числе 904 жителей СКФО и 688 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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