19 марта 2023, 18:25

Отменен запрет на проезд фур по Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Запрет на выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге снят, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта был введен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. Управление МЧС объяснило это ухудшением погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога "функционирует в штатном режиме", сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Отмена запрета на проезд большегрузов связана с возможностью безопасного проезда и с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, говорится в публикации ведомства.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

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Примечание:

"Проезд через "Верхний Ларс" открыт с ограничениями", "Сельчане Дзаусского района рассказали о жизни в снежной блокаде", "Закрытие трасс на "Эльбрусе" сорвало планы туристов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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