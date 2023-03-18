Запрещен проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге

18 марта 2023, 03:22

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Из-за плохой погоды в Грузии запрещен проезд большегрузного автотранспорта через пропускной пункт "Верхний Ларс", сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" был запрещен ночью 14 марта в связи с непогодой в Грузии. С 11.45 мск 14 марта был разрешен проезд для легковых машин и автобусов, дорога оставалась закрытой для большегрузов. Утром 15 марта проезд через "Верхний Ларс" был открыт для всех машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Из-за плохой погоды в Грузии движение большегрузного автотранспорта на участке от города Владикавказ до населенного пункта Ларс запрещено с 01.00 мск сегодня, 18 марта до особого распоряжения, сообщает Главное управление МЧС России по республике Северная Осетия.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 03.00 мск, на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию, транспорт практически отсутствует, а на пункте пропуска на выезде из России видны несколько большегрузов. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда будет слабый дождь при температуре воздуха +5 градусов, скорость ветра - 3 метра в секунду. В ночь на 19 марта ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до +4 градусов, ветер стихнет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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