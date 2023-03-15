Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

15 марта 2023, 11:39

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Проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" открыт для всех машин, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" был запрещен ночью 14 марта в связи с непогодой в Грузии. С 11:45 мск 14 марта был разрешен проезд для легковых машин и автобусов, дорога оставалась закрытой для большегрузов.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога открыта без ограничений с 14.40 14 марта, сообщило сегодня управление МЧС Северной Осетии в своем телеграм-канале.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 11.30 мск, на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию, видна очередь из легковых и грузовых машин. Изображение с веб-камеры, показывающей ситуацию на дороге, ведущей к этому КПП, отсутствует. На пункте пропуска, расположенном на выезде из России в Грузию, видно въезжающую фуру и припаркованные легковые автомобили. На дороге к этому КПП стоят легковые и грузовые машины. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".