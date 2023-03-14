Проезд через "Верхний Ларс" открыт с ограничениями

14 марта 2023, 13:12

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Военно-Грузинская дорога остается закрытой для фур, проезд для легковых машин и автобусов разрешен, сообщило МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" был запрещен сегодня ночью в связи с непогодой в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

После расчистки дорожного полотна движение через пропускной пункт "Верхний Ларс" разрешено с 11:45 мск для легковых автомобилей и автобусов, для большегрузов проезд по-прежнему закрыт, сообщило управление МЧС Северной Осетии в своем телеграм-канале.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 13.10 мск на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию, машин нет. Изображение с веб-камеры, показывающей ситуацию на дороге, ведущей к этому КПП, отсутствует. На пункте пропуска, расположенном на выезде из России в Грузию, видно только припаркованные легковые автомобили. Изображение с веб-камеры, показывающей ситуацию на дороге к этому КПП, также отсутствуют. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".