Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

14 марта 2023, 09:43

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Проезд через пропускной пункт "Верхний Ларс" запрещен в связи с непогодой в Грузии, сообщило управление МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта был введен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. Это было также связано с ухудшением погодных условий в Грузии. 12 марта ограничения на проезд были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России запрещено с 01.30 мск 14 марта. Это связано с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 09.40 мск на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию, видны две грузовые машины и снегоуборочная техника. Изображение с веб-камеры, показывающей ситуацию на дороге, ведущей к этому КПП, отсутствует. На пункте пропуска, расположенном на выезде из России в Грузию, видны четыре фуры и припаркованные легковые автомобили. Изображение с веб-камеры, показывающей ситуацию на дороге к этому КПП, также отсутствуют. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет дождь при температуре воздуха +6 градусов, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь на 15 марта ожидаются осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до +4 градусов, ветер усилится до 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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