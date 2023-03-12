Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

12 марта 2023, 18:45

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Отменен запрет на выезд большегрузных машин из Северной Осетии в Грузию, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта был введен запрет на выезд большегрузов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. Это связано с ухудшением погодных условий в Грузии, пояснило МЧС.

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов машин, движение по ней открыто в штатном режиме, сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Напомним, Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

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