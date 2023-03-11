Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

11 марта 2023, 07:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Движение грузовиков через пропускной пункт "Верхний Ларс" в направлении не выезд из России запрещено из-за непогоды, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", из-за ухудшения погоды 5 марта движение по Военно-Грузинской дороге было закрыто для всех машин. 9 марта все ограничения были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии введено ограничение на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации", – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 07.50 мск на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию, видна очередь грузовиков. Изображение с веб-камеры, показывающей ситуацию на дороге, ведущей к этому КПП, отсутствует.

На КПП, расположенном на выезде из России, машин нет. Изображение с веб-камеры, показывающей ситуацию на дороге к этому КПП, также отсутствуют. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, температура воздуха составляет +5 градусов, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь на 12 марта также ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +0 градусов, скорость ветра – до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.