Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

09 марта 2023, 01:29

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Движение по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии, закрытое для всех видов транспорта с 5 марта, возобновлено, сообщило сегодня республиканское МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 5 марта движение по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России было закрыто для всех автомобилей из-за ухудшения погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

В связи с улучшением погоды на территории Грузии движение по участку Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии возобновлено для всех видов транспорта с 00.20 мск 9 марта.

"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях", - говорится в сообщении, опубликованного в Telegram-канале главного управления МЧС по Северной Осетии.

Ограничения на проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге действовали с вечера 3 марта, для легковых автомобилей и автобусов - с вечера 5 марта. Проезд легковым автомобилям разрешили вечером 8 марта.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 01.20 мск сегодня, на российской стороне видна очередь автомобилей - как грузовиков, так и легковых машин. Изображение с камер на грузинской стороне отсутствует. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда переменная облачность без осадков, температура воздуха составляет +2 градуса, скорость ветра – до 3 метров в секунду. Днем 9 марта также не ожидается осадков, температура воздуха поднимется до +5 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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