Участок Владикавказ – Верхний Ларс Военно-Грузинской дороги. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

05 марта 2023, 08:31

Военно-Грузинская дорога закрыта из-за непогоды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Из-за ухудшения погоды на территории Грузии движение по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России закрыто для всех автомобилей, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 4 марта из-за ухудшения погоды Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех машин. Позже в этот же день часть ограничений была снята. По трассе было разрешено движение легковых автомобилей и автобусов.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Из-за ухудшения погоды движение по Военно-Грузинской дороге запрещено, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии <…> запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 06.00 5 марта 2023 года", – сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Скриншот изображения веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на сайте https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlСогласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 08.30 мск, на контрольно-пропускном пункте, расположенном на въезде в Россию из Грузии, машин нет. При этом на дороге, которая идет к этому КПП, видна длинные очереди грузовиков и легковых машин конца которых не видно из-за поворота.

Изображение с камер, расположенных на КПП на выезде из России в Грузию, отсутствует. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет дождь со снегом, температура воздуха составляет +2 градуса, скорость ветра – до 6 метров в секунду. В ночь на 6 марта также ожидается дождь со снегом, температура воздуха понизится до +0 градусов, скорость ветра – до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Более 200 машин скопились в очереди на Керченскую переправу", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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