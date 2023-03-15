Поправка в Конституцию о выборах президента Нагорного Карабаха принята в первом чтении

15 марта 2023, 22:09

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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предложил в условиях военного положения, которое длится в Нагорном Карабахе более 30 лет, не проводить всеобщие выборы, а доверить избрание главы страны парламенту. Депутаты сегодня единогласно поддержали эту инициативу в первом чтении.

Как писал "Кавказский узел", президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян в феврале предложил поправки в Конституцию, которые касаются избрания президента во время военного положения.

Военное положение в Нагорном Карабахе введено с 1992 года и продлевалось каждые полтора года, а в 1995 году, военное положение установлено бессрочно. 26 марта 2022 года власти ввели дополнительные ограничения в рамках военного положения, ограничив право на свободу собраний и запретив забастовки.

На заседании Национального собрания Нагорного Карабаха депутаты приняли в первом чтении проект поправки к Конституции. ․

По словам первого заместителя руководителя аппарата президента республики Жирайра Мирзояна, необходимость принятия проекта заключается в обеспечении стабильности и непрерывности системы государственного управления в условиях военного положения. Для этого предлагается предоставить право избирать президента в условиях военного положения Национальному собранию, говорится в сообщении на сайте парламента.

Проект был принят единогласно, до 17.00 21 марта к нему принимаются письменные предложения и замечания, указано в сообщении.

Как следует из статьи 90 Конституции Нагорного Карабаха, в случае отставки, смерти, прекращения полномочий президента Республики или выражения недоверия ему, отрешения его от должности, а также роспуска Национального собрания назначаются внеочередные выборы президента Республики и в Национальное собрание.

"Кавказский узел" также писал, что выборы в парламент и выборы президента Нагорного Карабаха прошли 31 марта 2020 года, а второй тур выборов президента прошёл 14 апреля 2020 года. На президентских выборах большинство голосов набрал бывший премьер-министр республики Араик Арутюнян. Оппозиция призывала граждан бойкотировать выборы из-за введенного в стране режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу, однако голосование состоялось даже в изолированных из-за коронавируса общинах.

В январе 2022 года власти Нагорного Карабаха объявили о создании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. В ноябре того же года, когда проект прошел два чтения в парламенте и был одобрен Верховным судом, правозащитники раскритиковали конституционную реформу - по их мнению, расширение полномочий парламента способно спровоцировать раскол в обществе. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян убедил Нацсобрание отозвать проект поправок в Конституцию, объяснив это "негативной реакцией общественности".

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