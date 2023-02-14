Власти Нагорного Карабаха вернулись к вопросу конституционной реформы

14 февраля 2023, 03:56

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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предложил поправки в Конституцию, которые касаются избрания президента во время военного положения.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года власти Нагорного Карабаха объявили о создании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. В ноябре того же года, когда проект прошел два чтения в парламенте и был одобрен Верховным судом, правозащитники раскритиковали конституционную реформу - по их мнению, расширение полномочий парламента способно спровоцировать раскол в обществе. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян убедил Нацсобрание отозвать проект поправок в Конституцию, объяснив это "негативной реакцией общественности".

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 13 февраля подписал указ о внесении изменений в Конституцию, "которые касаются выборов президента республики со стороны Национального собрания и особенностей этих выборов в случае, если должность президента становится вакантной во время военного положения». Об этом сообщил Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха.

Сотрудник Информационного штаба сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что «13 февраля проект изменений Конституции республики был представлен на обсуждение в Национальное собрание Республики Арцах (Нагорного Карабаха)».

Проект изменений в Конституцию пока не опубликован.

Военное положение в Нагорном Карабахе введено с 1992 года и продлевалось каждые полтора года, а в 1995 году, военное положение установлено бессрочно. 26 марта 2022 года власти ввели дополнительные ограничения в рамках военного положения, ограничив право на свободу собраний и запретив забастовки.

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