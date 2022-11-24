Президент Нагорного Карабаха отозвал проект поправок в Конституцию

24 ноября 2022, 00:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проект поправок в Конституцию Нагорного Карабаха отозван президентом и изъят из обращения. Араик Арутюнян объяснил свое решение об отзыве проекта "негативной реакцией общественности".

Как писал "Кавказский узел", в январе власти Нагорного Карабаха объявили о создании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. В ноябре, когда проект прошел два чтения в парламенте и был одобрен Верховным судом, правозащитники раскритиковали конституционную реформу - по их мнению, расширение полномочий парламента способно спровоцировать раскол в обществе.

Конституционной реформы требовали оппозиционеры, и в июне они поддержали общую идею представленного властями проекта конституционных изменений, заявив, что эти изменения позволят сменить руководство Нагорного Карабаха.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян обратился к главе Национального собрания для отзыва проекта поправок в Конституцию. Руководствуясь регламентом Национального собрания, парламент вернул проект, изъяв его из обращения, сообщила 23 ноября пресс-служба правительства Нагорного Карабаха.

На заседании парламента, которое транслировалось в прямом эфире, Араик Арутюнян объяснил причины своего решения об отзыве проекта конституционной реформы. Он сослался на "различные политические оценки" проекта поправок и "негативную реакцию общественности" на проект конституционных изменений.

По словам Арутюняна, дальнейшая реализация проекта конституционных изменений могла послужить «еще одним поводом для внутреннего раскола и напряжения». «Сплоченность и единство – наша самая мощная сила, мы должны достойно противостоять вызовам на этом сложном этапе», - провозгласил Арутюнян.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.