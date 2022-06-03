Карабахская оппозиция согласилась с идеей конституционной реформы

03 июня 2022, 00:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Изменение Конституции Нагорного Карабаха позволит сменить руководство республики, поэтому оппозиция поддерживает общую идею реформы, заявил лидер движения "Мое право" Артур Осипян. Безопасность граждан и их права должны быть поставлены во главу угла при изменении Конституции, отметили руководитель "Центра стратегических исследований НКР" Гариб Бабаян и политолог Давид Карабекян.

Как писал "Кавказский узел", в январе власти Нагорного Карабаха объявили о создании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. Конституционные реформы требовала оппозиция. Власти Нагорного Карабаха 20 мая вынесли на общественное обсуждение проект концепции конституционных реформ.

Согласно опубликованной концепции, предлагаются изменения в форме государственного правления и схеме выборов. Планируется отменить суперпрезидентскую модель правления и осуществить переход на полупрезидентскую систему правления. В тексте отмечается, что такой переход исходит из необходимости "обеспечения безопасности Республики Арцах (Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") и "в целях обеспечения гибкости системы государственного управления в чрезвычайных ситуациях".

То есть при полупрезидентской системе правления исполнительную власть осуществляет правительство, деятельность которого возглавляет премьер-министр. "Президент, являясь гарантом суверенитета, независимости, территориальной целостности и безопасности республики Арцах, координирует деятельность государственных органов в сфере обороны, является главнокомандующим вооруженными силами, председателем Совета безопасности", - говорится в тексте.

Предлагается "…принимая во внимание правовые и политические вопросы в сфере национальной безопасности, решить конституционный статус Совета безопасности, его задачи, полномочия, а также предусмотреть порядок формирования и деятельности Совета безопасности".

Далее в концепции предлагается "…с учетом сложившейся военно-политической обстановки в Республике Арцах, а также в целях не препятствования деятельности органов государственной власти, проводить общенациональные выборы поэтапно". В частности, в 2023 году провести парламентские выборы по пропорциональной системе, а президентские выборы - в 2024 году.

В комиссию по конституционным реформам при президенте поступили три предложения, которые были рассмотрены и отклонены, потому что не относились к теме ее работы, сообщил представитель комиссии корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что "…следующий этап - создание рабочей группы из юристов, которые займутся проектом Конституции, и в течение ближайших месяцев проект будет представлен на общественное обсуждение".

Лидер движения "Мое право" и Революционной партии Арцаха (Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") Артур Осипян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что опубликованная концепция "в целом устроила оппозицию".

"Мы ждем, когда на общественное обсуждение буден вынесен сам проект Конституции. Вот тогда, если будут спорные вопросы, оппозиция обязательно выскажется", - сказал Осипян.

По его словам, "…одна из главных причин требования нами конституционных реформ - это проведение досрочных выборов и формирование новой власти". "Потому что других вариантов легитимной смены руководства, исходя из нынешней ситуации во внешнеполитическом плане, мы не нашли. Кроме того, Конституция сама по себе - важнейший документ государства и главный шаг в становлении страны, и мы надеемся, что общественность примет активное участие и будет формировать, принимать и защищать новую Конституцию. Мы не должны допустить, чтобы снова повторилась та же история - один узкий круг принимал решение, другой узкий круг, но уже юристов, все это оформлял, а народ под лозунгом: "Скажем "Да" Арцаху" голосовал за то, чтобы некто навечно оставался у власти", - заметил оппозиционер. "Ожидаем активных публичных обсуждений и формирования новой Конституции на основе всенародного консенсуса", - добавил он.

Руководитель независимого "Центра стратегических исследований НКР (Нагорно-Карабахской республики)" Гариб Бабаян подчеркнул, что "правильнее говорить "обновленная Конституция", потому что, судя по опубликованной концепции, основные изменения касаются формы правления государством ".

"В нашей ситуации основным вопросом Конституции должна быть безопасность страны, ее граждан и всех ветвей власти. Потому что не будет безопасности, ничего другого хорошего мы не добьемся и не создадим", - сказал Бабаян корреспонденту "Кавказского узла".

"При нынешней послевоенной ситуации в Арцахе и сложившихся реалиях переход от суперпрезидентского правления на полупрезидентский считаю правильным и необходимым", - отметил он.

Также Бабаян назвал правильным то, что президентские и парламентские выборы будут проходить отдельно, добавив, что "...их нужно продумать не только чисто технически, но и учитывать существенные моменты".

"Например, вопрос реформирования парламента в целом и сокращение числа депутатского корпуса. Также парламент должен стать профессиональным - больше юристов, экономистов, представителей сферы образования", - считает эксперт.

Гарибян отметил, что "наш Центр будет отслеживать процессы по конституционным реформам, и подготовил рекомендации по всем пунктам Конституции для предстоящих общественных обсуждений".

"Но я считаю, что нам надо изменить саму конституционную философию. Основой обновленной Конституции должен быть "гражданин и человек", а не просто эфемерное понятие "человек", который часто встречаем в статьях нынешней Конституции Арцаха. Мы живем в такой реальности, что больше должны опираться на защиту своих граждан, ведь Конституция пишется для граждан. Наша страна не в таком состоянии, чтобы продолжать заниматься пустословием. Надо думать о гражданах нашей страны, об их конкретных заботах и устройстве жизни", - отметил он.

"Я считаю, что если вопрос независимости и безопасности не решится, а у власти останется мафия, то есть кланы, агентура внешних сил и их прихлебатели, общество останется таким же инертным, и никакие реформы не помогут", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Давид Карабекян, социолог и политолог, преподаватель Арцахского госуниверситета.

Он добавил, что "нынешняя верхушка власти с первого дня думает о деньгах и карьере шефа, а на образование и борьбу с коррупцией им наплевать".

"К тому же в стране царит с юридической точки зрения нонсенс - мы капитулировали, но продолжаем сохранять элементы военного положения, в основном ущемляющие свободу волеизъявления граждан", - отметил он.

"Ни сторонники, ни противники реформ не ставят во главу угла коренные интересы арцахцев. Они борются за собственные цели, поэтому народ безразличен к процессу реформ. Сторонники полупрезидентской формы правления забывают, что эта форма правления была до 2017 года, что не помешало проведению переговоров о судьбе Арцаха без участия Арцаха. Ну а что происходит при суперпрезидентской власти - мы увидели во время и после войны. К тому же, какой бы гениальной ни была Конституция, все зависит от того, насколько общество готово бороться за свои права и не мириться с произволом и хаосом, как сейчас", - сказал Карабекян.

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