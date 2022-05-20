Общественные обсуждения конституционных реформ начались в Нагорном Карабахе

20 мая 2022, 21:40

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Власти Нагорного Карабаха вынесли на общественное обсуждение проект концепции конституционных реформ.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года власти Нагорного Карабаха объявили о создании рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. Конституционные реформы требовала оппозиция.

Минюст Нагорного Карабаха опубликовал сегодня "Проект концепции конституционных реформ республики Арцах (Нагорный Карабах, - прим. "Кавказского узла")" для общественного обсуждения. Текст на армянском языке опубликован в правовой информационной системе минюста непризнанной республики.

Проект концепции конституционных реформ состоит из глав: 1. Основные права человека и гражданина и свобода. 2. Система управления. 3. Судебная власть. 4. Териториальное управление и административное деление. 5. Порядок избрания органов согласно Конституции.

В главе 2 "Система управления" предлагается "перевести государственную систему правления в полупрезидентскую систему", исходя из "необходимости обеспечения безопасности республики Арцах и современных вызовов, стоящих перед республикой Арцах, таких как военное или чрезвычайное положение, в целях обеспечения гибкости системы государственного управления в чрезвычайных ситуациях".

В проекте предлагается, чтобы выборы президента и Национального собрания проводились одновременно, путем тайного голосования. А в случае отставки президента назначались выборы президента и Национального собрания.

"Проект опубликован на правовой информационной системе республики Арцах. Предложения по проекту концепции на их основании могут быть представлены в Комитет по конституционным реформам при главе республики до 29 мая. Исходя из предложений, будет определена дальнейшая работа комиссии", - сообщил руководитель пресс-службы аппарата президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

Лидер движения "Мое право" и оппозиционной Революционной партии Арцаха (Нагорного Карабаха) Артур Осипян заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "оппозиция ознакомится с текстом концепции и выскажет свое мнение на днях". Он отметил, что "в любом случае, процессы должны идти конституционным путем".

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